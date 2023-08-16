Орещук: «Реал Сосьедад» — достойный вариант для Захаряна. Для «Челси» и АПЛ он ещё сырой

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал будущий переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», отметив, что это достойный вариант для 20-летнего игрока на данный момент.

«Является ли «Реал Сосьедад» достойным вариантом для Захаряна, с учётом того, что ранее его хотел приобрести «Челси»? Да, достойный. «Челси» бы его купил, но отдал в аренду. Для Англии Захарян ещё сырой», — приводит слова Орещука «Спорт день за днём».

Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна. «Чемпионат» сообщал, что вчера, 15 августа, Захарян должен был пройти медицинский осмотр для оформления перехода в «Реал Сосьедад». Полузащитник уже находится в Испании.