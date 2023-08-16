Орещук: «Реал Сосьедад» — достойный вариант для Захаряна. Для «Челси» и АПЛ он ещё сырой

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал будущий переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», отметив, что это достойный вариант для 20-летнего игрока на данный момент.
«Является ли «Реал Сосьедад» достойным вариантом для Захаряна, с учётом того, что ранее его хотел приобрести «Челси»? Да, достойный. «Челси» бы его купил, но отдал в аренду. Для Англии Захарян ещё сырой», — приводит слова Орещука «Спорт день за днём».
Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна. «Чемпионат» сообщал, что вчера, 15 августа, Захарян должен был пройти медицинский осмотр для оформления перехода в «Реал Сосьедад». Полузащитник уже находится в Испании.
- 16 августа 2023
-
00:44
-
00:40
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:22
-
00:15
-
00:06
-
00:01
- 15 августа 2023
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:28
-
23:23
-
23:21
-
23:18
-
23:14
-
23:00
-
23:00
-
22:57
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:24
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:03
-
21:59
-
21:54
-
21:46
-
21:44
-
21:33
-
21:32
-
21:31