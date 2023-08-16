Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

Завершился полуфинальный матч Кубка Лиг MLS + MX, в котором встречались «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Субару Парк» в Честере (Пенсильвания, США). «Интер Майами» обыграл соперника со счётом 4:1.

На 20-й минуте встречи отличился нападающий Лионель Месси. Аргентинский футболист забил свой девятый гол в футболке американской команды. Таким образом, Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Интер Майами», обогнав полузащитника Роберта Тейлора, на счету которого восемь мячей в составе клуба.

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Ранее игрок выступал за французский «ПСЖ» и каталонскую «Барселону».