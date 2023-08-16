Результаты третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024

Закончились противостояния в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024. Победившие команды вышли в финальный этап квалификации главного европейского турнира.
Путь представителей лиг
«Панатинаикос» (Греция) — «Марсель» (Франция) — 1:0, 1:2 (пен. 5:3).
«Брага» (Португалия) — «Бачка-Топола» (Сербия) — 3:0, 4:1.
ПСВ (Нидерланды) — «Штурм» (Австрия) — 4:1, 3:1.
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Серветт» (Швейцария) — 2:1, 1:1.
Путь чемпионов
«Динамо» Загреб (Хорватия) — АЕК Афины (Греция) — 1:2, второй матч состоится 19 августа.
«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Слован» Братислава (Словакия) — 2:1, 3:1.
«Галатасарай» (Турция) — «Олимпия» (Словения) — 3:0, 1:0.
«Ракув» (Польша) — «Арис» Лимасол (Кипр) — 2:1, 1:0.
«Копенгаген» (Дания) — «Спарта» (Чехия) — 0:0, 3:3 (пен. 4:2).
«Мольде» (Норвегия) — «Клаксвик» (Фареры) — 1:2, 2:0.
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