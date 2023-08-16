Бессмертный рассказал, за счёт чего попал в обойму «Динамо»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал секрет быстрого перехода в основной состав команды в нынешнем сезоне.

«За счёт чего удалось так быстро влиться в основной состав «Динамо»? Мне на самом деле очень повезло, что в связи с травмами некоторых игроков я попадаю в обойму, в основной состав. И вот буду себя проявлять, попытаться тренироваться ещё сильнее и прогрессировать, чтобы тренерский штаб доверял мне. Здесь в команде очень большая конкуренция. Очень всё строго, и надо постоянно делать всё на максимуме», — приводят слова Бессмертного «Известия».

19-летний Бессмертный перешёл в структуру «Динамо» в 2018 году из ЦСКА. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в четырёх матчах за основной состав бело-голубых, забив один гол.