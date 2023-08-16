Фёдоров: Дзюбе надо было промолчать, и инцидент с журналистом был бы исчерпан

Бывший капитан «Рубина», а также экс-исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о недавнем конфликте нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы с журналистом, а также рассказал, как игроку стоило бы вести себя в подобных ситуациях, приведя в пример свой конфликт с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

«КДК назначил Дзюбе два матча условно и штраф в 50 тысяч рублей, не мало ли? Ну, а что вы хотите? Чтобы его за это наказали, дисквалифицировали? Вот теперь посмотрим, как он будет себя вести. Думаю, он больше не будет общаться с прессой. Когда выиграют, может, будет. Я сразу хочу сказать, что против того, как он ответил. Но я и против того, что молодёжь, в основном блогеры, ловят футболистов после игры, включают телефон и задают вопросы. Их много. Я считаю, что надо было промолчать, и инцидент был бы исчерпан.

У нас был небольшой конфликт, когда я работал в «Локомотиве», с Тикнизяном случай произошел. Мы с ним пообщались. Я понимаю его состояние, мы тогда неудачно с кем-то сыграли, он ответил грубо. Но он пересмотрел к этому своё отношение, и больше такого не повторялось. Он ответил грубо, ответил неправильно, но и то, что делают молодые, тоже, я считаю, неправильно. Нам надо проявлять больше выдержки к футболистам, тренерам. Иногда один подбегает, задает глупые вопросы, а рядом стоят и снимают. Это тоже надо рассмотреть, может, с точки зрения службы безопасности. Когда они вышли за территорию, за эту зону, куда нельзя входить, там они предоставлены сами себе", — приводит слова Фёдорова Metaratings.