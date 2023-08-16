В «Локомотиве» прокомментировали решение КДК по Артёму Дзюбе

Футбольный клуб «Локомотив» выступил с официальным заявлением по итогам заседания КДК по делу нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы, получившего условную дисквалификацию на два матча за угрозу в адрес журналиста.

«ФК «Локомотив» изложил свою позицию на заседании КДК РФС. Исходя из принятого решения, комитет услышал позицию клуба, хоть и частично, приняв минимально возможное наказание в адрес Артёма Дзюбы. Тем не менее, клуб запросит мотивировочную часть этого решения, чтобы понять, как были в принципе нарушены нормы регламента со стороны футболиста, так как нет ни одного квалифицирующего признака оскорбительного поведения. Отметим, что в ходе заседания сам журналист Виталий Бородин заявил, что не считает фразу, сказанную нашим футболистом Артёмом Дзюбой на парковке, оскорбительной.

ФК «Локомотив» согласен, что поведение Артёма Дзюбы было излишне эмоциональным, о чём сам футболист заявил в ходе заседания КДК, пообещав сделать выводы и не повторять подобных ошибок в дальнейшем. При этом и клуб, и футболист хотели бы подчеркнуть, что в момент съёмки футболист покидал территорию «РЖД Арены» со своей семьёй, в том числе с маленькими детьми, которые были напуганы настойчивым поведением незнакомого им человека.

Также ФК «Локомотив» хотел бы призвать всех представителей СМИ к общению с представителями клуба в специально отведённых регламентами зонах, придерживаясь принципов взаимоуважения, а не на парковках или иных местах на территории стадионов клубов РПЛ. Просим обратить на это внимание всех, кто причастен к организации и проведению официальных футбольных матчей в России.

Кроме того, с целью избежания подобных ситуаций и дальнейшего недопонимания клуб обратится в РПЛ и РФС для разработки соответствующих поправок в регламентирующие документы.

Напомним, в соответствии с Дисциплинарным регламентом и футболист, и клуб вправе запросить полный текст решения КДК РФС в течение пяти календарных дней после получения выписки из решения или с момента его публикации на официальном сайте РФС. Также у футболиста есть право обжаловать решение КДК, так как штраф составляет более 40 000 рублей», — сообщили в пресс-службе московской команды.