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Экс-одноклубник Кокорина: таких талантов, как Саша — мало. Всегда восхищала его игра

Экс-одноклубник Кокорина: таких талантов, как Саша — мало. Всегда восхищала его игра
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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал о таланте нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, с которым он выступал за московское «Динамо».

«Каким был молодой Кокорин в «Динамо»? Гений. Просто гений. Всегда восхищала его игра. Это суперодарённый, классный, потрясающий футболист. Таких талантов мало. При этом Кокорин мог играть во все виды спорта. Его тело создано для этого.

Всегда важно, кто находится рядом с тобой в нужный момент. Володя Габулов за Сашей присматривал. Взял его на поруки, под своё крыло. У Саши и тренировки, и игры складывались замечательно. Я Кокорина люблю и обожаю как спортсмена», — приводит слова Фролова Sport24.

В прошлом сезоне Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Российского форварда признали лучшим футболистом чемпионата Кипра.

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