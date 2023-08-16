Массажист Кокорина считает, что нападающий может стать лучшим бомбардиром Серии А

Массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Сергей Колесников заявил, что россиянин способен стать лучшим бомбардиром Серии А.

«Сейчас Александр в хорошей форме, я недавно с ним разговаривал. Он неплох, к нему поменялось отношение, его очень хорошо принимают болельщики, у него получается. Я всегда говорил, что он очень сильный игрок. Думаю, он сможет играть за «Фиорентину», это его уровень. Может ли Кокорин побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии? А почему нет? У него всё есть для этого.

Для того чтобы стать бомбардиром, ему нужны хорошие подносчики снарядов. Если будут, то он станет. Всё зависит от партнёров. Что-что, а забивать Саша умеет, он быстрый, бьёт с двух ног, играет головой, координированный», — приводит слова Колесникова Legalbet.