Сарина Вигман-Глоцбах установила уникальное достижение в истории футбола

Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман-Глоцбах установила уникальное достижение. Она стала первым тренером в истории футбола (как женского, так и мужского), которому удалось вывести в финал чемпионата мира две различные сборные.
Напомним, сегодня, 16 августа, женская сборная Англии, которой руководит нидерландка Вигман-Глоцбах, в полуфинале чемпионата мира – 2023 переиграла команду Австралии (3:1) и вышла в финал. В решающем матче турнира, запланированном на 20 августа, англичанки сыграют с Испанией.
Ранее Сарина выводила в финал женскую сборную Нидерландов: в 2019 году «оранжевые» уступили в матче за трофей команде США (0:2).
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США, уже вылетевшая из нынешнего розыгрыша.
- 16 августа 2023
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