Ставпец подписал контракт с «Шинником»

Полузащитник Александр Ставпец перешёл в ярославский «Шинник» сообщает официальный сайт клуба. 34-летний хавбек подписал контракт на один год.

В ходе своей карьеры Ставпец играл за «Ростов», «Москву», «Крылья Советов», «Урал», «Ротор», «Тюмень», «Томь», «Нижний Новгород», а его последним клубом был тульский «Арсенал». В составе красно-жёлтых он принял участие в 24 встречах Первой лиги и Кубка страны. В Российский Премьер-Лиге провёл в общей сложности 105 матчей, в Первой лиге — 242. Во время выступлений в «Москве» принял участие в трёх играх Кубка УЕФА.

После пяти туров Первой лиги «Шинник» занимает 12-е место. На счету команды шесть очков. В 6-м туре ярославский клуб примет на своём поле краснодарскую «Кубань» 19 августа. Начало матча в 17:00 по московскому времени.