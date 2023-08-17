Новосельцев: «Севилья» заслуживала победы больше, чем «Манчестер Сити»

Серебряный призёр чемпионата России по футболу Иван Новосельцев заявил, что «Севилья» заслуживала победы в матче за Суперкубок УЕФА.
«Севилья» по игре заслужила победу чуть больше. «Манчестер Сити» явно не хватало Де Брёйне, Холанд был один, и, когда он вышел забивать в серии пенальти, сложилось впечатление, что ждал этого момента весь матч. Впечатления неоднозначные, хотя понятное дело, что это только начало сезона. Кажется, что у «Севильи» было больше желания, но «Манчестер Сити» вышел на матч спокойно, с ощущением, что возьмёт ещё один кубок после трёх в прошлом сезоне. В целом, может быть, игра получилась не такой яркой, как хотелось, но это логичное следствие того, что сезон только начался», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».
В матче за Суперкубок УЕФА «Севилья» сыграла вничью с «Манчестер Сити» в основное время (1:1), но уступила в серии пенальти — 4:5.
- 17 августа 2023
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