Новосельцев: «Севилья» заслуживала победы больше, чем «Манчестер Сити»

Серебряный призёр чемпионата России по футболу Иван Новосельцев заявил, что «Севилья» заслуживала победы в матче за Суперкубок УЕФА.

«Севилья» по игре заслужила победу чуть больше. «Манчестер Сити» явно не хватало Де Брёйне, Холанд был один, и, когда он вышел забивать в серии пенальти, сложилось впечатление, что ждал этого момента весь матч. Впечатления неоднозначные, хотя понятное дело, что это только начало сезона. Кажется, что у «Севильи» было больше желания, но «Манчестер Сити» вышел на матч спокойно, с ощущением, что возьмёт ещё один кубок после трёх в прошлом сезоне. В целом, может быть, игра получилась не такой яркой, как хотелось, но это логичное следствие того, что сезон только начался», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

В матче за Суперкубок УЕФА «Севилья» сыграла вничью с «Манчестер Сити» в основное время (1:1), но уступила в серии пенальти — 4:5.