Стало известно, какой номер Кокорин получил в «Фиорентине»

Итальянская «Фиорентина» в своём официальном твиттер-аккаунте представила список игровых номеров футболистов команды на новый сезон.

Среди прочих свой игровой номер получил и российский нападающий Александр Кокорин — на спине форварда в новом сезоне будет номер 91, под которым тот играл за кипрский «Арис».

Фото: ФК «Фиорентина»

Отметим, что Кокорин, который играл за «Фиорентину» в нескольких товарищеских матчах перед стартом сезона, делал это под другими номерами — девятым и 21-м.

Прошлый сезон российский форвард провёл в аренде в «Арисе», которому помог впервые в истории выиграть чемпионат Кипра.

Первый матч нового сезона для «Фиорентины» будет гостевым. «Фиалки» сыграют с «Дженоа» 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.