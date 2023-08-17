Стало известно, какой номер Кокорин получил в «Фиорентине»
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Итальянская «Фиорентина» в своём официальном твиттер-аккаунте представила список игровых номеров футболистов команды на новый сезон.
Среди прочих свой игровой номер получил и российский нападающий Александр Кокорин — на спине форварда в новом сезоне будет номер 91, под которым тот играл за кипрский «Арис».
Фото: ФК «Фиорентина»
Отметим, что Кокорин, который играл за «Фиорентину» в нескольких товарищеских матчах перед стартом сезона, делал это под другими номерами — девятым и 21-м.
Прошлый сезон российский форвард провёл в аренде в «Арисе», которому помог впервые в истории выиграть чемпионат Кипра.
Первый матч нового сезона для «Фиорентины» будет гостевым. «Фиалки» сыграют с «Дженоа» 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
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