Ледяхов: когда у Кокорина мозги на месте, то он футболист выше среднего

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов прокомментировал попадание нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в заявку на сезон.

«Кокорина заявили на сезон? Ну вот, видите! Можно его поздравить. Шансы у него хорошие, он провёл неплохой сезон в «Арисе». Мы знаем его качества как футболиста, поэтому почему нет. Так сказать, вернёт свою карьеру в начало. Будем надеяться, что он в хорошей форме и будет выступать в Серии А. Кокорин — футболист хорошего уровня. Когда у него мозги на месте, то он футболист выше среднего. В первый год у него в Италии не получилось, он поехал на Кипр, перезагрузил карьеру, вернулся, а теперь готов биться за основной состав и доказывать», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

17 августа «Фиорентина» объявила заявку на сезон, в которой оказался россиянин. Форвард будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.