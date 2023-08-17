Защитник «Пари НН» Живоглядов объяснил тяжёлый старт команды в сезоне

Защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов объяснил тяжёлый старт команды в сезоне. Напомним, нижегородцы занимают 10-е место в таблице, набрав четыре очка в четырёх матчах.

«Тяжёлый старт? Во-первых, посмотрите, с какими командами мы играли: «Зенит» – чемпион последних лет, и «Краснодар» – команда, которая сейчас лидирует в чемпионате. При этом с ними мы играли очень достойно, где-то чуть не хватило удачи. Во-вторых, в летнее трансферное окно команда очень сильно обновилась, через игры мы притираемся. Надеюсь, дальше будет всё лучше и лучше.

Победа над «Ахматом» получилась первой в чемпионате, давно мы её ждали. Как по мне, могли добиться её чуть раньше. Но все знали, что рано или поздно она случится. Сыграли очень надёжно в обороне, как просит тренер, и реализовали свои моменты, чего не удавалось в матчах чемпионата раньше. При таком раскладе всем будет тяжело против нас», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.