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Антон Шунин оценил традицию «Динамо» вручать кепку Яшина лучшему игроку матча

Антон Шунин оценил традицию «Динамо» вручать кепку Яшина лучшему игроку матча
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин оценил традицию бело-голубых вручать кепку Льва Яшина лучшему игроку матча. Напомним, легендарный вратарь Лев Яшин был одним из немногих игроков в истории футбола, кто играл в головном уборе — он носил кепку, которая стала его фирменным отличительным знаком.

«Классно, что у нас появилась такая традиция – главный тренер вручает кепку Яшина лучшему игроку матча после победы. В день двух юбилеев получить ещё кепку от тренера – что может быть лучше? Кепку нам не дарят. Тренер выбирает лучшего игрока, он говорит пару слов команде и после этого возвращает её. По крайней мере, я отдал обратно», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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