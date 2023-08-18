Кики: жду объявления о трансфере Мбаппе в «Реал». Тогда закричу: «Ура, наконец!»

Форвард сборной Гаити и женского футбольного клуба «Зенит» Кики рассказала, кто из игроков был её ориентиром, а также о возможном уходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
«Я всегда любила Кака и Криштиану Роналду, но они не совсем нападающие. Я бы хотела многому научиться у Бензема и Левандовского. Ещё хорошо играет Холанд, отлично открывается. И ещё Мбаппе, который классно играет на острие и на фланге.
Я жду момент, когда увижу объявление об официальном трансфере Мбаппе в «Реал». Тогда я закричу: «Ура, наконец!» Обиделась ли я, когда в прошлом году Килиан продлил контракт с «ПСЖ»? Да, я тогда подумала, что больше не смогу полюбить его. Он мог бы и сказать об этом пораньше. Тогда бы «Реал» взял Холанда, за которым клуб мог бы пойти, если бы заранее знал об отказе Мбаппе. Но он продолжил хорошо играть, поэтому я забыла об этом. Если он хочет перейти в «Реал», то я жду его, ха-ха. Он слишком хорош», — приводит слова футболистки «Кик».
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