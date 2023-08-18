Нападающая «Зенита» Кики ответила, кто ей импонирует из российских футболистов

Нападающая женского футбольного клуба «Зенит» Кики высказалась о своих любимых футболистах в России.
«На ЧМ-2018 мне понравились Головин и Черышев. Он, кстати, тоже какое-то время играл за Мадрид. Ещё Смолов хорош был. Ну не особо? Не-не, нормальный. Он ещё «Барсе» забивал, так что нормально. Ещё нравятся Захарян и Пиняев – они хорошие. А Дзюба? Он хорошо играет в штрафной. Я думаю, против него сложно играть из-за габаритов и опыта. Ну да, он тоже такой известный, весёлый», – приводит слова Кики «Кик».
25-летняя футболистка живёт в России с 2017 года. Кики начинала свою карьеру с мини-футбола. В феврале 2022 года подписала профессиональный контракт с женской футбольной командой «Рубин». В составе казанской команды провела 15 матчей, забив семь голов. В августе 2022 года перешла в женскую команду «Зенита», где стала чемпионкой России.
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