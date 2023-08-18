Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Зенита» Кики описала Россию тремя словами

Футболистка «Зенита» Кики описала Россию тремя словами
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающая женского футбольного клуба «Зенит» Кики тремя слова описала Россию.

«Сильная, большая и возможности.

Мне понравился Орёл, потому что это очень спокойный город, хоть и маленький. Я думаю, за время обучения я объехала весь город. На каникулах я почти весь день каталась на велосипеде.

Казань тоже понравилась, очень любопытный город. Я думаю, о нём не так много говорят, хотя он очень красивый. В центре есть побережье с прекрасными зданиями, но я, к сожалению, не могу точно сказать его название.

А в Питере нравится наличие мостов. С тех пор, как я выучилась по специальности «Строитель дорог и мостов», меня они очень интересуют. Все знают, что архитектура в Петербурге одна из самых красивых. Впечатляет и летом, и зимой. Это главный плюс – зимой тоже очень красиво», – приводит слова Кики «Кик».

Материалы по теме
«Мы наслаждаемся и много танцуем». Футболистка «Зенита» Кики — о своём дебютном ЧМ
Эксклюзив
«Мы наслаждаемся и много танцуем». Футболистка «Зенита» Кики — о своём дебютном ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023