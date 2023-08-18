Футболистка «Зенита» Кики описала Россию тремя словами

Нападающая женского футбольного клуба «Зенит» Кики тремя слова описала Россию.

«Сильная, большая и возможности.

Мне понравился Орёл, потому что это очень спокойный город, хоть и маленький. Я думаю, за время обучения я объехала весь город. На каникулах я почти весь день каталась на велосипеде.

Казань тоже понравилась, очень любопытный город. Я думаю, о нём не так много говорят, хотя он очень красивый. В центре есть побережье с прекрасными зданиями, но я, к сожалению, не могу точно сказать его название.

А в Питере нравится наличие мостов. С тех пор, как я выучилась по специальности «Строитель дорог и мостов», меня они очень интересуют. Все знают, что архитектура в Петербурге одна из самых красивых. Впечатляет и летом, и зимой. Это главный плюс – зимой тоже очень красиво», – приводит слова Кики «Кик».