Источник: новым главным тренером «Ахмата» станет Мирослав Ромащенко
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Грозненский «Ахмат» определился с кандидатурой нового главного тренера команды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, новым наставником грозненцев станет бывший тренер венгерского «Ференцвароша» Мирослав Ромащенко. Специалист уже прибыл в столицу Чечни, где подпишет контракт с «Ахматом» до лета 2026 года. У Ромащенко будет свой тренерский штаб.
Напомним, ранее «Ахмат» объявил об увольнении предыдущего главного тренера команды Сергея Ташуева.
49-летний Ромащенко не работал главным тренером с 2010 года, когда он возглавлял белгородский «Салют». Специалист входил в штаб Станислава Черчесова в «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».
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