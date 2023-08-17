Сергей Ташуев: раньше у меня отставок по результатам не было

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался насчёт своей отставки из грозненского клуба.

«Наверное, есть такая сермяжная правда. Раньше у меня отставок по результатам не было. Я уходил по другим причинам из клубов. Сейчас заняли пятое место с «Ахматом», с хорошим футболом и воспитанием молодых футболистов — все слагаемые шли в сторону успеха. Контракт на три года. Я хотел оставить о себе хорошую память в родном городе, где вырос, и добиться ещё большего успеха. Может, и это была моя ошибка, что я больше думал о будущих победах, чем о сегодняшних. Я выстраивал для себя стратегию, чтобы сделать сильную команду. Пускай в чём-то сейчас уступить, но потом дать большой толчок сериям побед. Наверное, я ошибся. Чересчур всё было красиво», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

«Ахмат» в четырёх матчах нового сезона РПЛ набрал три очка и располагается на 11-м месте в турнирной таблице. В предыдущем туре грозненцы в гостях уступили «Пари НН» со счётом 0:2.