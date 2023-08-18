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Санчес отказался от перехода в «Спартак» из-за ситуации в России, им интересуется «Монако»

Санчес отказался от перехода в «Спартак» из-за ситуации в России, им интересуется «Монако»
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Журналист Пипе Сьерра в своём «твиттере» раскрыл подробности несостоявшегося перехода защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский «Спартак».

«Несколько команд обратились к „Тоттенхэму“, чтобы узнать о возможности приобретения Давинсона Санчеса. „Монако“ сделает официальное предложение в ближайшие часы, клуб уже ведёт переговоры с колумбийцем.

Переход в московский «Спартак» сорвался из-за общественно-политических отношений с Россией", — написал Сьерра.

27-летний Санчес был связан с переходом в «Спартак» этим летом, однако уже согласованный трансфер был отменён из-за нежелания самого колумбийца переезжать в Россию и позиции руководства АПЛ.

В нынешнем сезоне Санчес сыграл за «Тоттенхэм» в матче АПЛ.

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