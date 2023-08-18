Шалимов: Кассьерра забил три мяча, но «Зениту» нужен другой нападающий

Российский тренер Игорь Шалимов считает, что «Зениту» необходимо заменить Матео Кассьерру другим нападающим. Напомним, в сезоне-2023/2024 26‑летний колумбиец провел за петербуржцев четыре матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Также Шалимов признался, что пока не может ничего сказать о Марио Фернандесе в стане сине-бело-голубых.

«Зенит» испытывает проблемы, заменить Малкома и (Далера) Кузяева в середине сложно. Кассьерра забил три мяча, но остаюсь при мнении, что им нужен другой нападающий. Плюс они вынуждены ставить в состав Вендела, который не готов и устроил всю эту историю с невозвращением. Но он на поле один из лучших. Марио Фернандес? Про него ничего не могу сказать, — приводит слова Игоря Шалимова «Матч ТВ».