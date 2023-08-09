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Мантуан объяснил высокую результативность форварда «Зенита» Кассьерры на старте сезона

Мантуан объяснил высокую результативность форварда «Зенита» Кассьерры на старте сезона
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о результативной игре нападающего команды Матео Кассьерры в стартовых турах нынешнего сезона, отметив, что в прошлом году колумбийскому форварду просто не хватало везения.

«Что случилось с Кассьеррой? Матео отличный игрок, качественный футболист. Он в прошлом сезоне приносил много пользы, вокруг него всегда были голевые ситуации. Но не хватало везения, мяч просто не заходил в ворота. А сейчас он продолжил делать свою работу. Чуть-чуть прибавилось веры в свои силы. Он всё так же продолжает создавать моменты, но мячи уже залетают. Очень рад за него – большой профессионал и трудоголик. Надеюсь, этот сезон будет для него хорошим», — приводит слова Мантуана Metaratings.

Кассьерра забил уже три гола в трёх матчах нынешнего сезона РПЛ. За весь прошлый сезон у форварда «Зенита» было два забитых мяча.

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