«Аль-Иттихад» настроен приобрести у «ПСЖ» Маркиньоса

Защитник французского «ПСЖ» Маркиньос может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.
По информации источника, в переходе игрока заинтересован «Аль-Иттихад» и главный тренер саудовского клуба Нуну Эшпириту Санту. Ожидается, что трансферу Маркиньоса может способствовать его близость с другим игроком команды португальского специалиста — полузащитником Фабиньо.
«ПСЖ» готов продать Маркиньоса, но только на приемлемых для французского клуба условиях. Бразильский защитник примет решение о продолжении карьеры в Саудовской Аравии самостоятельно, однако игрок не сильно заинтересован в таком переходе.
29-летний Маркиньос сыграл за «ПСЖ» в первом матче сезона Лиги 1, однако провёл на поле только восемь минут.
Неймар попрощался с партнёрами по «ПСЖ»
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