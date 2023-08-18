Капитан «Балтики» Казаев: старт в РПЛ — плохой, рассчитывали на большее количество очков

Полузащитник Ян Казаев, являющийся капитаном калининградской «Балтики», рассказал о плохом старте команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Плохой старт. Думаю, что все рассчитывали на большее количество очков. Задачи «Балтики» на сезон — закрепиться в середине таблицы. Думаю, это будет неплохой результат для первого сезона. Понимаем, что это будет тяжело. Но приложим максимум усилий для этого», — сказал Казаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Балтика» после четырёх туров занимает 13-е место в РПЛ, набрав три очка. Калининградская команда победила «Факел» со счётом 2:1, проиграв при этом «Сочи» (0:2), «Спартаку» (1:2) и «Динамо» (0:2). Клуб является новичком этого сезона РПЛ, пробившись в высший дивизион из Первой лиги. В предыдущий раз «Балтика» играла в элитном дивизионе ещё в XX веке, до создания РПЛ.
- 18 августа 2023
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