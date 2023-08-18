Президент ФИФА: мы должны начать относиться к женщинам и мужчинам одинаково

Глава ФИФА Джанни Инфантино на втором женском футбольном конгрессе поднял вопрос о равенстве между мужчинами и женщинами.
«Мы должны начать относиться к женщинам и мужчинам одинаково. Я говорю всем женщинам, что у вас есть сила делать перемены. В ФИФА всегда открыты двери, просто толкните их, они открыты. И делайте это на национальном уровне в каждой стране, на континентальном уровне в каждой конфедерации, просто продолжайте настаивать, не сбавляйте темп, продолжайте мечтать, и давайте действительно стремиться к полному равенству», – приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.
Женский чемпионат мира проходит в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. В турнире приняли участие 32 сборные. Напомним, в финале ЖЧМ-2023 сыграют национальные команды Испании и Англии. Матч пройдёт 20 августа и начнётся в 13:00 мск.
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