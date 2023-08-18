Мирослав Ромащенко стал новым главным тренером «Ахмата»
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Мирослав Ромащенко подписал контракт с «Ахматом». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
Напомним, ранее «Ахмат» объявил об увольнении предыдущего главного тренера команды Сергея Ташуева. Накануне грозненцы в Нижнем Новгороде проиграли «Пари НН» в матче 4-го тура чемпионата России (0:2).
Позже в СМИ появилась информация, что Ромащенко уже прибыл в столицу Чечни, где подпишет контракт с «Ахматом» до лета 2026 года. У Ромащенко будет свой тренерский штаб.
49-летний Ромащенко не работал главным тренером с 2010 года, когда возглавлял белгородский «Салют». Специалист входил в штаб Станислава Черчесова в «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».
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