«Ахмат» объявил о назначении Ромащенко на пост главного тренера

Российский специалист Мирослав Ромащенко назначен новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Стороны подписали контракт сроком на три года, информирует официальный сайт клуба.

В тренерский штаб Ромащенко вошли Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке) и Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).

«Мы рады приветствовать в Грозном Мирослава Юрьевича и его помощников. Желаем удачи и побед!» — написала пресс-служба «Ахмата».

Напомним, ранее «Ахмат» объявил об увольнении предыдущего главного тренера команды Сергея Ташуева. В своём последнем матче грозненцы в Нижнем Новгороде проиграли «Пари НН» в рамках 4-го тура чемпионата России (0:2).

49-летний Ромащенко не работал главным тренером с 2010 года, когда возглавлял белгородский «Салют». Специалист входил в штаб Станислава Черчесова в «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».