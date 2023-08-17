Экс-тренер «Ахмата» Ташуев: что отдыхать? Делайте предложения, господа

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о возможном продолжении работы с клубами РПЛ и Первой лиги, отметив, что открыт к поступающим предложениям и не собирается брать отдых от профессии.
«Буду ли ждать нового предложения из РПЛ? Что отдыхать? Только начали сезон. Я такой человек, что не могу долго без работы. Энергии и желания полно. Знаний тем более. В разные годы очень много читал лекций тренерам.
Готов ли опуститься в Первую лигу? Есть очень простое и ёмкое выражение: делайте предложения, господа. Вот и всё. Когда будет какое-то конкретное предложение, его будем обговаривать.
Готов ли обговаривать предложения из Первой лиги? Да. Но для любого тренера есть масса нюансов, которые тебя устраивают или нет», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».
Последним клубом Ташуева был «Ахмат», в котором тренер проработал немного меньше года. Под его руководством грозненцы повторили свой лучший результат в чемпионатах России, заняв пятое место в РПЛ.
- 17 августа 2023
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