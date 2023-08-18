Евгений Алдонин: думаю, что удержать Зайнутдинова в ЦСКА было невозможно

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о трансфере Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ» и о том могли ли армейцы удержать игрока в составе.

«Для Бактиёра Зайнутдинова переход в «Бешикташ» прежде всего возможность играть в еврокубках и в конкурентном чемпионате в Европе. Думаю, что внутри себя он понимает: это не последняя точка. Наверное, через Турцию хочет поехать ещё куда-нибудь, попробовать свои силы в ещё более сильном чемпионате. Это вполне нормально с точки зрения его личных амбиций. Карьера одна. Он зарекомендовал себя в нашем чемпионате. Если бы ЦСКА играл в Лиге Чемпионов, может, у него и не было бы желания уехать.

Нужно ли было ЦСКА пытаться удержать Зайнутдинова? Думаю, что это было невозможно. Он зарекомендовал себя универсальным футболистом, у него сейчас очень неплохо складывались игры. Это качественный игрок, как его удержать, если у нас чемпионат сейчас закрытый? В этом нет смысла. Нужно искать внутренний резерв для замены. Зайнутдинов не играл — молодой Рядно неплохо себя проявил: забил гол, отдал голевую передачу. Для кого-то двери закрываются, для кого-то они открываются. Безусловно, молодёжи необходимо использовать свой шанс и реализовывать свой талант. Если у Зайнутдинова появилось желание уехать, его бессмысленно удерживать», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.