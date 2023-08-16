Алдонин: у российских игроков есть желание попробовать себя в сильном чемпионате

Экс-футболист ЦСКА, сборной России Евгений Алдонин сказал, стоит ли молодым российским игрокам переезжать в Европу, если они ничего не выиграли в России.

«Чтобы повышать свой уровень, чтобы уезжать, необходимо быть лидерами своих клубов. Если футболист в РПЛ себя зарекомендовал, то есть смысл попытаться реализовать себя в сильном чемпионате, попробовать себя среди лучших. Это здоровый спортивный максимализм, он должен приветствоваться. Вряд ли кто-то в Европе будет сорить деньгами и давать большие контракты нашим молодым футболистам. То, что у российских игроков возникает желание попробовать себя в сильном чемпионате, должно приветствоваться. Ещё надо учитывать, что там команды участвуют в еврокубках.

У каждого игрока есть определённые амбиции. Когда я был молод, очень хотел проявить себя и играть в Лиге чемпионов. Это была мечта детства, к которой я шёл всю свою карьеру. Что думаю по поводу перехода Захаряна? Это смелое решение. Он хочет попробовать себя в одном из лучших чемпионатов Европы. Желаю ему удачи. В любом случае он приобретёт опыт. При правильном отношении к себе и работе в команде, Арсен может только прибавить. Всегда будет возможность вернуться, но можно зарекомендовать себя в другой стране с футбольной точки зрения. Я за это», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».