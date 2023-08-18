Уолкотт: страшно завершать карьеру, футбол — это всё, что я знаю с 16 лет

Экс-игрок «Арсенала», «Эвертона» и «Саутгемптона» Тео Уолкотт объяснил решение завершить профессиональную карьеру. 34-летний вингер стал свободным агентом летом, проведя 20 матчей за «Саутгемптон» в прошлом сезоне Премьер-лиги, по итогам розыгрыша «святые» вылетели в Чемпионшип.

«Я решил повесить бутсы на гвоздь. Признаться честно, всегда боялся этого момента. Это страшно, потому что футбол — это всё, что я знаю с 16 лет или даже раньше. Но теперь я хочу попробовать что-то новое, чего никогда не делал. Я многое упустил. Я просто чувствую, что хочу разнообразить свою жизнь, ведь раньше всё было связано с футболом.

У меня были предложения из-за границы и от некоторых очень хороших команд Чемпионшипа. Поступило несколько предложений из Саудовской Аравии, но, честно говоря, я не вижу себя там. Ничего не имею против денег или лиги, но, если сердце не лежит, я не буду играть с полной отдачей, и это будет несправедливо по отношению к клубам и нечестно по отношению к самому себе», – цитирует Уолкотта BBC со ссылкой на подкаст Гари Невилла The Overlap.

Уолкотт выиграл три Кубка Англии в качестве игрока «Арсенала», за который выступал на протяжении 13 лет. Также на его счету 47 матчей за сборную Англии (восемь голов).