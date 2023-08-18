Виталий Дьяков: матч «Динамо» и ЦСКА — крутая вывеска. Нас ждёт интересная игра

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем дерби бело-голубых с ЦСКА в 5-м туре РПЛ сезона-2023/2024.
«Матч «Динамо» и ЦСКА — дерби, крутая вывеска. «Динамо» с приходом Лички преображается как команда с каждой игрой. У ЦСКА непонятно: вроде футболисты уходят, усиления нет, но команда всё равно старается держать планку и соответствовать своему уровню. Нас ждёт интересный матч, но фаворитов в таких играх не бывает. Это дерби.
Какая команда сейчас в лучшем состоянии? Это начало чемпионата, команды только вкатываются в сезон. С одной стороны, перерыв был короткий, но официальных игр не было на протяжении месяца. И «Динамо», и ЦСКА выиграли свои последние матчи, поэтому обе команды в позитивом настроении готовятся к этому дерби», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 18 августа 2023
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