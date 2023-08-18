Трансфер Пакета в «Манчестер Сити» на грани срыва, дело не в финансах

Переход бразильского полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета в «Манчестер Сити» находится на грани срыва. Об этом сообщает Mail Sport.
Ранее 25-летний бразилец дал согласие, и клубам осталось договориться о сумме компенсации. «Горожане» предложили € 101 млн, в то время как «Вест Хэм» ожидал получить € 110 млн. Переговоры продвигались достаточно успешно, но в какой-то момент зашли в тупик. По информации британских СМИ, проблемы не связаны с финансовыми вопросами.
Дело в том, что английская футбольная ассоциация (FA) подозревает Лукаса Пакета в нарушениях правил ставок. Если подозрения подтвердятся, игроку грозит длительная дисквалификация. К примеру, форвард «Брентфорда» Айван Тони, с февраля 2017-го по январь 2021-го совершивший 262 нарушения, был отстранён от футбола на восемь месяцев в мае этого года.
Контракт Пакета с «Вест Хэмом» рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в € 45 млн. В прошлом сезоне бразилец сыграл за «Вест Хэм» 41 матч во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.
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