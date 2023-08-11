Мойес: есть предложение от «Ман Сити» по Пакета, но оно очень далеко от нашей оценки

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского полузащитника «молотобойцев» Лукаса Пакета в «Манчестер Сити». Напомним, ранее сообщалось, что «горожане» предложили за бразильского футболиста € 101 млн.
«Да, мы получили предложение от «Манчестер Сити» по трансферу Лукаса Пакета. Но в данный момент оно очень далеко от соответствия нашей оценке игрока», — приводит слова Мойеса журналист The Athletic, специализирующийся на «Вест Хэм Юнайтед», Рошен Томас.
Контракт 25-летнего Пакета с «Вест Хэмом» рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в € 45 млн.
В прошлом сезоне Пакета сыграл за «Вест Хэм» 41 матч во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.
- 11 августа 2023
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