Луис Чавес получил деньги от «Динамо» на выкуп своего контракта у «Пачуки»
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Полузащитник Луис Чавес получил деньги от «Динамо» на выкуп своего контракта у «Пачуки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время он сможет завершить свой переход в московский клуб.
Ранее стало известно, что 27-летний хавбек мексиканской «Пачуки» Луис Чавес предпочёл московское «Динамо» нидерландскому «Фейеноорду». Также сообщалось, что переход игрока в московский клуб находится под угрозой срыва, поскольку у бело-голубых возникли проблемы с оплатой трансфера из-за санкций, наложенных на Россию.
В прошлом сезоне 27-летний Чавес провёл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн.
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