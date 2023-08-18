Глава «Урала»: мы дали дорогу Смолову и помогли ему вернуться в большой футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, кого считает главными трансферами в истории екатеринбургского клуба, а также поделился мнением, что благодаря «Уралу» нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов смог вернуться в большой футбол.

«У нас было много ребят, которые приходили и очень помогли нам в становлении клуба. Те же Рома Павлюченко и Пашка Погребняк — это же звёзды. Они очень много дали молодым ребятам. Тот же Федя Смолов. Считаю, что мы помогли ему вернуться в большой футбол. Он заиграл у нас, забил много голов и, перейдя в «Краснодар», дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата России и лучшим игроком страны. Мы можем гордиться тем, что дали ему дорогу и вернули в большой футбол.

Не хочу никого обидеть. У нас было очень много хороших игроков: динамовский голкипер Андрей Сметанин, отыгравший у нас полтора сезона, бронзовый призёр чемпионата России в составе «Зенита» Лёха Катульский, который играл со всеми нашими великими — с Аршавиным, Кержаковым и Быстровым», — приводит слова Иванова «РИА Новости».

Напомним, Фёдор Смолов играл в «Урале» в сезоне-2014/2015 на правах аренды из московского «Динамо». В составе екатеринбургского клуба нападающий провёл 24 матча в РПЛ, в которых забил восемь голов и отдал две голевые передачи.