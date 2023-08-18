Глава «Урала»: Шатов — это просто наше всё. Считаю Олега своим футбольным сыном

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своём отношении к полузащитнику команды Олегу Шатову, а также выразил надежду, что когда-нибудь уральские воспитанники снова будут играть на чемпионате мира. Напомним, 33-летний Шатов является воспитанником екатеринбургской команды. Сейчас игрок приостановил карьеру и начал обучение на тренера.

«Олег — это просто наше всё. Сейчас он травмирован и пошёл учиться. Он сказал, что, если понравится, продолжит учиться. А если нет, может быть, вернётся. Думаю, у него в приоритете будет «Урал», если он захочет вернуться. Очень хочу, чтобы он вернулся. Ему ещё рано заканчивать, он ещё очень многое может дать молодым футболистам.

Конечно, верю, что наступит время, когда воспитанники уральского футбола снова будут играть на чемпионате мира. На «Маракане» (главный стадион чемпионата мира — 2014 в Бразилии. — Прим. «Чемпионата») было пять человек, которые имели отношение к «Уралу». Тот же Максим Канунников – тагильский. Они с Олегом 1990 года рождения, вместе играли. Да, он молодым уехал в «Зенит», но корни его здесь, начинал он здесь и дорос до сборной России. Игорь Смольников из Каменск-Уральского — уехал в школу «Локомотива», но корни наши. Наша земля полна талантами.

На «Маракане» стоял парень, которого я считаю своим футбольным сыном. Для меня Шатов — очень близкий человек. Мурашки тогда были. Вот к чему нужно стремиться, вот к чему мы пришли. Не зря мы прожили жизнь, не зря воспитывали футболистов», — приводит слова Иванова «РИА Новости».