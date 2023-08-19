Джанлуиджи Буффон назвал лучшего вратаря в истории футбола

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон не считает, что он был лучшим вратарём в истории футбола.
«Я благодарю людей, которые считают меня лучшим вратарём всех времён, но это не так. Они думают так, потому что я долго продержался. Но для меня лучший вратарь всех времен родом из Испании – Икер Касильяс играл за самый большой клуб Европы и выигрывал всё как в клубе, так и за сборную», — приводит слова Буффона Football Tweet.
Напомним, 2 августа Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».
После французского периода карьеры, растянувшегося на два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл в «Парму».
В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.
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