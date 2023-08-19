Альберто Джилардино: Малиновский показывал важные вещи в Серии А

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино поделился ожиданиями от предполагаемого подписания украинского полузащитника Руслана Малиновского.
«Подождём, когда всё будет окончательно оформлено. Это не моя работа – представлять Руслана. Он показывал важнейшие вещи в Серии А.
В «Аталанте» он играл атакующего полузащитника или плеймейкера, в «Генке» тоже был плеймейкером», –приводит слова Джилардино Tutto Atalanta.
30-летний футболист присоединился к «Марселю» в середине прошлого сезона из «Аталанты» на правах аренды и был выкуплен этим летом за € 10 млн. Ранее Малиновский выступал за «Шахтёр», «Зарю» и бельгийский «Генк».
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Руслана составляет € 15 млн. Контракт с марсельским клубом рассчитан до лета 2026 года.
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