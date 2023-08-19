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Канте и Бензема пытаются уговорить Варана перейти в «Аль-Иттихад»

Канте и Бензема пытаются уговорить Варана перейти в «Аль-Иттихад»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан стал трансферной целью «Аль-Иттихада», сообщает Sports Zone.

По сведениям источника, представители саудовского клуба уже связались с окружением 30-летнего француза, который отклонил одно предложение и изъявил желание остаться в Европе ещё как минимум на один сезон.

Уговорить футболиста пытаются его бывшие одноклубники по сборной Карим Бензема и Н'Голо Канте.

Португальский журналист UOL Esporte Бруно Андраде добавил, что в шорт-листе «Аль-Иттихада» также есть Маркиньос, однако с ним переговоры не будут лёгкими, поскольку он является капитаном «ПСЖ» и очень счастлив во Франции.

Напомним, Варан перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в июля 2021 года.

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