«Аль-Иттихад» — «Аль-Таи». Карим Бензема взбодрится

19 августа состоится матч 2-го тура Про-Лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Иттихада» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Шансы «Аль-Таи» оценили в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 7.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи» 19 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи» (19.08.2023)

Чемпионат Саудовской Аравии, в котором заметно прибавилось болельщиков после межсезонья, постепенно входит во вкус. 19 августа пройдут три матча 2-го тура Про-Лиги. В одном из них «Аль-Иттихад» будет принимать на домашнем стадионе «Аль-Таи». Начало встречи запланировано на 21:00 мск. Силы неравны, но иногда случаются чудеса.

«Тигры» стали чемпионами минувшего сезона, опередив «Аль-Наср» на пять очков. За 30 туров команда потерпела всего два поражения, одержав 22 победы. Она стала лучшей в обороне, пропустив 13 мячей. Абдерразак Хамдалла забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром Про-Лиги, но переход обладателя «Золотого мяча» затмил его труды.

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Летом «Аль-Иттихад» подписал контракт с легендарным футболистом «Реала» — Каримом Бензема. Француза удалось заполучить в качестве свободного агента. В подспорье нападающему также были приобретены Фабиньо и Н’Голо Канте. Также команда смогла сохранить лучшего бомбардира Саудовской Аравии прошлого сезона.

«Аль-Таи» — очень скромный клуб, которому не без труда удалось избежать вылета из Про-Лиги. По итогам минувшего розыгрыша команда набрала 34 очка, оторвавшись на шесть очков от предпоследнего места турнирной таблицы. «Охотник за гигантами» не разбрасывался финансами, но сделал несколько удачных трансферов.

В качестве свободных агентов к «Аль-Таи» присоединились Виргил Мисидьян («Твенте»), Бернард Менса («Кайсериспор»), Энсо Роко («Эльче») и Роберт Бауэр, в своё время выступавший за тульский «Арсенал». Неизвестно, как клуб будет играть на одном уровне со звёздными составами соперников. В межсезонье он потерпел два поражения и одержал одну победу. Вряд ли уровень команд, с которыми приходилось играть, сравним с «тиграми».

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Однако в 1-м туре Про-Лиги «Аль-Таи» одержал победу со счётом 1:0 над «Дамаком». Но что он сможет продемонстрировать «Аль-Иттихаду», который провёл отличную подготовку к сезону. Клуб принял участие в Кубке арабских чемпионов и дошёл до 1/4 финала, потерпев поражение от «Аль-Хиляля».

За четыре встречи турнира Карим забил три гола и отдал одну результативную передачу. Однако его стараний оказалось мало, чтобы дойти до финала. К тому же в последнем матче француз не забил с 11-метровой отметки. Попади он точно в ворота, и, возможно, можно было бы рассчитывать на другой результат.

В 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» одержал разгромную победу над «Аль-Раедом» со счётом 3:0. Бензема отдал одну результативную передачу, а лучший бомбардир Про-Лиги прошлого сезона забил гол. Теперь перед командой игра с ещё одним подходящим соперником.

Мы считаем, что усилий Карима и его одноклубников будет вполне достаточно, чтобы разгромить «Аль-Таи», уступающий по уровню мастерства и подбору футболистов. Тем более «тигры» будут выступать на домашнем стадионе, где не проигрывают на протяжении девяти встреч Про-Лиги. Ставки на победу «Аль-Иттихада» с форой (-2.5) принимаются за 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи» 19 августа 2023 года

Карим Бензема начал выступление за «Аль-Иттихад» ударно, забивая в трёх матчах Кубка арабских чемпионов подряд. Затем последовали затишье и незабитый пенальти в 1/4 финала. Вдобавок в 1-м туре Про-Лиги француз сделал только ассист. Ожидается, что в игре с «Аль-Таи», который идёт в роли явного аутсайдера, экс-футболиста «Реала» прорвёт. Кроме того, «тигры» выступают на домашнем стадионе и игра станет первой на своём поле в сезоне. Ставим на разгромную победу «Аль-Иттихада».

Ставка: победа «Аль-Иттихада» с форой (-2.5) за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 9.35.

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