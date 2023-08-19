Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 6-го тура

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Сегодня, 19 августа, матчем «Шинник» — «Кубань» стартует 6-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.

В 6-м туре Первой лиги состоятся следующие девять встреч.

19 августа, суббота:

«Шинник» — «Кубань» (Ярославль, 17:00 мск);

«Сокол» — «Химки» (Саратов, 17:30 мск);

«Волгарь» – «Енисей» (Астрахань, 18:00 мск);

20 августа, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» – «Черноморец» (Хабаровск, 10:00 мск);

«Тюмень» – «Динамо» Махачкала (Тюмень, 17:00 мск);

«Родина» — «Алания» (Москва, 18:00 мск);

«Ленинградец» — «Акрон» (Санкт-Петербург, 18:00 мск).

21 августа, понедельник:

«КАМАЗ» — «Арсенал» (Набережные Челны, 17:00 мск);

«Торпедо» — «Нефтихимик» (Москва, 19:24 мск).

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Акрон» (12). На второй строчке располагается «СКА-Хабаровск» (10), на третьей — «Алания» (10).