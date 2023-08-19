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Серия А, сезон-2023/2024: расписание матчей 1-го тура

Серия А, сезон-2023/2024: расписание матчей 1-го тура
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Сегодня, 19 августа, матчем «Фрозиноне» — «Наполи» стартует 1-й тур Серии А сезона-2023/2024.

В 1-м туре Серии А состоятся следующие 10 встреч.

19 августа, суббота:

«Фрозиноне» — «Наполи» (Фрозиноне, 19:30 мск);
«Эмполи» — «Верона» (Эмполи, 19:30 мск);
«Дженоа» – «Фиорентина» (Генуя, 21:45 мск);
«Интер» — «Монца» (Милан, 21:45 мск).

20 августа, воскресенье:

«Сассуоло» — «Аталанта» (Реджо-нель-Эмилия, 19:30 мск);
«Рома» — «Салернитана» (Рим, 19:30 мск);
«Удинезе» – «Ювентус» (Удине, 21:45 мск);
«Лечче» — «Лацио» (Лечче, 21:45 мск).

21 августа, понедельник:

«Торино» – «Кальяри» (Турин, 19:30 мск);
«Болонья» — «Милан» (Болонья, 21:45 мск).

Прошлогодним победителем чемпионата Италии стал «Наполи». Второе место занял «Лацио», а третье — «Интер».

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