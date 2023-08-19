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«О ней только хорошие слова». Тренер Испании – о не пожавшей ему руку Путельяс

«О ней только хорошие слова». Тренер Испании – о не пожавшей ему руку Путельяс
Алексия Путельяс
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Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда высказался о 29-летней Алексии Путельяс, которая отказалась пожимать руку специалисту после замены в матче полуфинала женского чемпионата мира по футболу – 2023 со Швецией.

«Алексия знает обо всём. Мы должны высоко ценить усилия, которые она приложила для своего выздоровления. У нас была максимальная координация с медицинскими службами «Барсы». Мы всё ещё пытаемся встроить её в обойму, потому что после года простоя мы должны продолжать работать с ней, чтобы она показала себя на сто процентов. Минуты, которые у неё были, были хорошими. Она очень хорошо работает на тренировках, хочет дополнительной работы, и иногда её приходится останавливать, потому что она продолжает просить больше работы. Ко всему этому добавляется всё, что она привносит за пределами поля. Она проводит очень хороший чемпионат мира, и я могу сказать о ней только хорошие слова», – приводит слова Вильды Marca.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что испанские футболистки отказались праздновать свои победы на поле с главным тренером.

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