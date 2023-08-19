Генеральный менеджер «Карабаха» объявил о подписании контракта с Лунёвым

Генеральный менеджер азербайджанского «Карабаха» Асиф Аскеров заявил, что клуб подписал контракт с российским вратарём Андреем Луневым.

«Да, мы подписали контракт с Андреем Лунёвым. Сегодня он прошёл медкомиссию. Мы считаем, что это будет успешное сотрудничество для обеих сторон», — сказал Аскеров в интервью «Матч ТВ».

«Карабах» станет вторым зарубежным клубом в карьере 31-летнего Лунёва. До этого голкипер выступал за леверкузенский «Байер», который покинул летом этого года на правах свободного агента. За два сезона Лунёв провёл три матча за немецкий клуб во всех турнирах, пропустив в них четыре мяча и ни разу не сыграв «на ноль».

За карьеру Лунёв успел поиграть также за «Уфу» и санкт-петербургский «Зенит». С петербуржцами вратарь стал трёхкратным чемпионом России.