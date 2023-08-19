Марцел Личка: хочу, чтобы игроки «Динамо» понимали мою философию футбола

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игроках бело-голубых.
«Смолов забирает на себя много ответственности, пробует. В последней игре уже не очень получалось. Но такие игроки в таких играх, как с ЦСКА, ментально сильные — если три раза не получилось, то на четвёртый всё получится. Не было мыслей его менять. Знал, что он сыграет 70-80 минут. Он взял на себя ответственность, забил. За второй тайм заслуживает хорошую оценку.
Мы стараемся каждый день работать на тренировках. Я хочу, чтобы игроки понимали мою философию футбола. Не скажу, что всё всегда идёт хорошо. Рад, что мы сумели перевернуть игру. Это показатель командной игры. Это игроки, которые умеют показывать характер, желание и способны перевернуть ход матча.
В первом тайме мы играли не так уверенно, как будто сомневались при игре в атаке. У Макарова был хороший шанс. Сегодня у него были две стопроцентные ситуации, но он пробил выше ворот. Такое случается. Но во втором тайме команда стала увереннее.
Интенсивность игры 90 минут была на хорошем уровне. Сегодня в Москве была жара, не все готовы к такой жаре. Мы и ЦСКА показали хорошую игру. Мы были удачливее и выиграли 2:1. Счёт мог быть 3:3 или 3:2 в пользу ЦСКА», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
- 19 августа 2023
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