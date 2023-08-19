Защитник «Штутгарта» Мавропанос перейдёт в «Вест Хэм» — Романо

Защитник «Штутгарта» и сборной Греции Константинос Мавропанос может стать игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «молотобойцы» заплатят за греческого игрока обороны € 20 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. 10% от суммы будущей продажи игрока будут полагаться «Арсеналу».
Сообщается, что в скором времени Мавропанос пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду.
В сезоне-2022/2023 Мавропанос провёл 34 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось о несостоявшемся переходе полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета в «Манчестер Сити».
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