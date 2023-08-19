«Фулхэм» объявил о переходе Митровича в «Аль-Хиляль»

Лондонский «Фулхэм» официально объявил о переходе нападающего Александра Митровича в саудовский «Аль-Хиляль».

«Клуб может подтвердить, что сегодня вечером Александр Митрович ушёл, чтобы присоединиться к «Аль-Хилялю» в профессиональной лиге Саудовской Аравии за рекордную для клуба плату за трансфер. Клуб неохотно принял пересмотренное предложение, поскольку игрок постоянно заявлял о своём желании уйти.

Митрович присоединился к «Фулхэму» в январе 2018 года, сначала по договору аренды, а летом подписал постоянный контракт. В свой первый сезон он помог команде одержать победу в финале плей-офф Чемпионшипа, обеспечив клубу повышение в Премьер-лигу, первое из трёх его повышений в высший дивизион.

Во время чемпионской кампании клуба в сезоне-2021/2022 он забил 43 гола, установив рекорд по количеству голов, забитых в сезоне английской лиги из 46 игр, и сравнялся с рекордом клуба по количеству голов, забитых в одной кампании.

Мы желаем Александру всего наилучшего на следующем этапе его карьеры», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.