Журналист Скира: Митрович переходит в «Аль-Хиляль» за € 55 млн

Сербский нападающий Александр Митрович переходит из английского «Фулхэма» в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составит € 55 млн, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Митрович будет зарабатывать € 25 млн в год в клубе из Саудовской Аравии.

28-летний форвард присоединился к «Фулхэму» зимой 2018 года. В сезоне-2021/2022 Александр забил 43 гола в 44 матчах Чемпионшипа. Ранее футболист выступал за сербский «Партизан», бельгийский «Андерлехт» и английский «Ньюкасл Юнайтед». По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость серба составляет € 28 млн.

Саудовский «Аль-Хиляль» этим летом уже приобрёл Малкома, Сергея Милинковича-Савича, Рубена Невеша, Калиду Кулибали, Яссина Боно и Неймара.